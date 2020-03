Share on Whatsapp

Share on Messenger

Share in Email

Share on Twitter

Share on Facebook

Mit dem Hashtag #unhatewomen sagt Terre des Femmes Frauenhass den Kampf an. Wie alltäglich dieser ist, zeigt das Kampagnenvideo anhand deutscher Rap-Texte.

"Du bist ne Fotze, die schon nach zwei Bier auf der Theke tanzt, also laber uns nicht voll mit deinem Mädelskram. Eine Frau bleibt auf Ewigkeit ein Gegenstand." Mit diesem Quote des deutschen Rappers Finch Asozial beginnt das neue Kampagnenvideo von Terre des Femmes unter dem Titel #unhatewomen.

Im Clip sprechen die Protagonistinnen weitere frauenverachtende Lyrics in die Kamera – bei manchen wird einem richtig schlecht. "Es ist Kampfgeschrei, was nachts aus unserem Schlafzimmer dringt. Weil dank mir in deinem Gleitgel ein paar Glassplitter sind", zum Beispiel.

Die gewaltverherrlichenden und misogynistischen Textzeilen stammen allesamt aus erfolgreichen, millionenfach gehörten Songs deutscher Rapper. Wer den Frauen beim Vortragen zusieht, kann sich kaum vorstellen, warum sich so viele diese Texte freiwillig reinziehen. Ohne Beat und Melodie bleiben von den Tracks nämlich bloss Frauenhass und Vergewaltigungsfantasien übrig.