Denn den braucht es, um das Problem an der Wurzel zu packen. Dazu müssen Aspekte in den Fokus rücken, die in der Diskussion bisher weitgehend untergingen: Scham , Schuldgefühle, Selbstwert . Das sind Gründe, die noch immer viel zu viele von uns am Schweigen halten. Und dieses Schweigen ist schlicht verheerend.

Die öffentlichen Debatten, die wir seit dem #Aufschrei und #MeToo führen, kratzen noch immer zu sehr an den Oberflächen. Sie fokussieren zu oft auf die Schuld statt auf die Ursache. Kurzum: Es mangelt ihnen an Mut.

Warum es so wichtig ist, dass ich es beim Namen nenne, dass ein Mann mich sexuell missbrauchte, wurde mir erst klar, als ich vor ein paar Monaten meine Mitbewohnerin nach einer Partynacht in ihrem Bett fand. Sie erzählte mir, wie sie dort ein paar Stunden zuvor nackt neben einem Fremden aufgewacht war. Sie hatte keine Ahnung, was passiert war, aber ihr leerer Blick sagte mir alles, was ich wissen musste.

Ich war traurig und wütend. Sie so kurz nach ihrer Vergewaltigung zu sehen, erinnerte mich an die Ohnmacht und an das Gefühl von Leere, das ich damals im Taxi und noch lange nach dem Vorfall in mir getragen hatte. Meine Freundin übergab sich ohne Ende. Dasselbe tat ich in der Nacht nach dem Übergriff. Es war nicht der Alkohol – wir kotzten uns emotional aus. Man spürt den Unterschied. Da ist viel Ekel im Spiel. Sobald es ging, stellte ich mich damals unter die Dusche, um mich zumindest äusserlich rein zu waschen.

Danach hatte ich geschwiegen. Und zwar eisern: Ich hatte das Erlebnis so tief in mir vergraben, dass es mir zum Zeitpunkt, als Hashtags wie Aufschrei und MeToo um die Welt gingen, nicht einmal in den Sinn kam, etwas beizutragen. Ich fühlte mich schlicht und ergreifend nicht angesprochen.

Erst die unmittelbare Konfrontation damit, dass meine Freundin etwas Ähnliches erlebt hatte wie ich, liess mich meinen eigenen Missbrauch als solchen erkennen. Erst da kehrte meine Scham in Wut. Und diese Wut rüttelte mich auf. Ab diesem Moment war Schweigen für mich keine Option mehr.