Der Brennessel-Extrakt in diesem Trockenhampoo reduziert Talg, wobei das stark absorbierende Puder für fülliges Haar sorgt. Kein Wunder, findet man dieses Dry Shampoo in Stylingkits an Modeschauen oder Filmpreisverleihungen wie in Cannes.



Trockenshampoo von Klorane, Fr. 14.– in Apotheken und Drogerien