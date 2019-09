Perfekt für alle, die noch nicht ganz über den Sommer hinweg sind und immer noch Kleider tragen möchten, sind Strickkleider. Es gibt sie in verschiedenen Varianten, kurz oder lang geschnitten, mit Puffärmeln oder Rollkragen. Celebs wie das niederländische Model Doutzen Kroes oder die Schauspielerin Ashley Roberts wurden bereits in Strickkleidern gesichtet und Influencerin Xenia Adonts trug an der Fashion Week in Mailand ein blau gestreiftes, mit Hüfttäschli kombiniertes Modell.