Es gibt Dinge, die in unserer Gesellschaft als typisch männlich gelten. Das Rasieren des Bartes gehört definitiv dazu. Der US-Rasierbrand Harry's spielt in seiner neuen Ad mit dieser stereotypen Annahme und zeigt ganz unprätentiös auf, dass es bei der Definition von Männlichkeit ein breites Spektrum gibt – und kein Richtig oder Falsch.

Auf Zeitreise mit Bärten

Der einminütige Clip mit dem Titel "Shave, or Don't" macht eine Zeitreise mit bärtigen Männern: Sie sitzen in Wäldern auf Steinen, sie ziehen ihre Bahnen im Pool. Sie stehen in Fabriken, im Badezimmer. Im Off ist ein Sprecher zu hören: "Vor langer Zeit konnten sich Männer nicht immer rasieren. Später gab es Zeiten, in denen sie sich rasieren mussten. Heutzutage kannst du dich entschieden – du kannst dich nur ein bisschen rasieren, du kannst alles wegnehmen. Du kannst dich rasieren, um ein paar Sekunden zu sparen", erklärt die Stimme. Es wird gezeigt, wie divers Männer sein können. So weit, so unspektakulär. Eigentlich.

"Du kannst dich rasieren, um dich wie du selbst zu fühlen"

Inmitten der Schwimmer-, Party- und Bergsteiger-Szenen folgt dann nämlich eine Sequenz, die die Message des Clips unterstreicht, ohne sich aufzudrängen: Ein Mann steht vor seinem Badezimmerspiegel und rasiert sich. Im Hintergrund sagt die Stimme: "Du kannst dich rasieren, um dich wie du selbst zu fühlen." Erst bei näherem Betrachten des Clips fällt auf, dass er Operationsnarben unter den Brüsten hat. Der Mann im Clip ist ein Trans-Mann.