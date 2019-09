In all ihren Jahren in den Make-up-Stühlen Hollywoods hat Jessica Alba schon so manche Beauty-Tricks von den Profis abschauen können. Doch eine ihren liebsten Make-up-Techniken hat sie von ihrer Mutter gelernt, wie die Schauspielerin und Unternehmerin in einem Video der britischen "Vogue" erzählt.

"Ich blinzle beim Auftragen einfach nur" sagt die 38-Jährige – und blinzelt dann tatsächlich auf das Mascara-Bürstchen drauf, anstatt, wie wohl die meisten von uns, beim Auftragen über die Wimpern zu fahren oder Zick-Zack-Bewegungen zu machen.

Primer und Blinzeln

"Das Blinzeln hilft, die ganze Farbe von den Wurzeln bis in die Spitzen zu bekommen", so Jessica. In einem ersten Schritt empfiehlt sie ausserdem Primer für die Wimpern. Dabei sei wichtig, diesen gut trocken zu lassen.

Mit dem Augen-Make-up könne man sich ruhig Zeit lassen, findet Jessica: "Gerade Wimperntusche ist das Wichtigste – wenn ich mit Menschen spreche, schaue ich schliesslich immer in ihre Augen."

Weitere kleine Make-up-Hacks von Jessica findet ihr im Video.