Wer? Taylor Swift

Was? "This sick beat", "Party like it’s 1989" und "We never go out of style"

Taylor liess nicht nur ihre Initialen T.S. markenrechtlich schützen, sie patentierte auch ein paar ihrer Songzeilen, darunter "This sick beat" aus dem Hit "Shake it off". Die Rechte umfassen unter anderem Kleidung, Klebetattoos, Seife und, äh, Reitzubehör wie Peitschen, Pferdegeschirr und Sattel.