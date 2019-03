Über seinen Instagram-Account verkündete Nathan Westling gestern sein Outing als Transgender . Ein berührendes Bild der renommierten Fotografin Collier Schorr zeigt ihn als jungen Mann mit seinem Skateboard und in Skater-Kleidern. Gleichzeitig erschien auf "CNN Style" ein exklusives Portrait über seine Transition. "Ich wachse grade in meinen erwachsenen, männlichen, jungen Körper hinein", sagt der 22-Jährige.

Nathalie Westling war mehrmals auf Covers der Magazine "I-D" und "Dazed". Sie lief unter anderem Modeschauen für Chanel, Marc Jacobs und Prada und war eine der grössten Musen von Nicolas Ghesquière bei Louis Vuitton. Zudem war sie erklärtes Lieblingsmodel der Moderedaktorinnen-Legende Grace Coddington, die Nathalie für viele ihrer Shoots als Model buchte. Und Skaten war stets Nathans Ding, auch als Frau: vor drei Jahren gab es eine Capsule Collection von Vans x Nathalie Westling.

Aber als Nathalie war Nathan jahrelang depressiv. "CNN Style" erzählte er, dass er nach 10 Jahren Psychotherapie und der Einnahme von Psychopharmaka für seine Depressionen und Angstzustände realisierte, dass er sich endlich dem tieferliegenden Grund für all dies stellen müsste.

"Heute bin ich glücklich"

Der ursprünglich aus Scottsdale, Arizona, stammende Nathan verliess im April 2018 seine langjährige Heimat New York und zog nach Los Angeles. Dort begann er vor sechs Monaten mit einer Hormontherapie. "Am Anfang war das überhaupt nicht lustig", so Nathan. "Die ersten zwei Monate der Transition waren sehr schwer. Erst als ich erste physische Veränderungen an mir sah, begann sich mein mentaler Zustand zu bessern und ich fing endlich an zu leben. Heute bin ich glücklich."

Westling plant, nach New York zurückzukehren und seine erfolgreiche Karriere als Model weiterzuführen. Wir freuen uns schon jetzt auf sein Runway-Debut an den Männershows im Juni 2019.