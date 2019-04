Wie aktuelle Zahlen des Schweizer Media Use Index belegen, sind nämlich besonders die unter 35-Jährigen von akuter Telefon-Unlust betroffen: 2016 schaffte es das Telefonieren bei den 14- bis 35-Jährigen nicht einmal mehr unter den Top 5 der Aktivitäten auf dem Smartphone. Die vorderen Plätze belegen Nachrichten schreiben, Surfen und Mailen. Auch am Arbeitsplatz ist die Kommunikation via Mail bei dieser Altersgruppe am beliebtesten.

Kommt drauf an, wen ich am Hörer hab.

Kommt drauf an, wen ich am Hörer hab.

Ist Kontrolle wirklich alles?

"Die meisten ziehen Mails dem Telefonieren vor, weil sie die Kommunikation so besser kontrollieren können", sagt auch Arbeitspsychologin Norina Peier. "Das zeitversetzte Schreiben verschafft mir Reaktionszeit. Am Telefon muss ich viel direkter und schneller sein – tatsächlich verunsichert das sehr viele." Ausserdem, so die Expertin, lesen wir bei unserem Gegenüber viel aus der Körpersprache – und die fällt am Telefon weg. Mit fremden Menschen so Kontakt aufzunehmen, scheint anfangs also wesentlich schwieriger.

Und jetzt? Telefon ausstecken oder schreiend aus dem Büro rennen, sobald es klingelt? Nicht nötig! Mit diesen Tipps der Kommunikations-Expertin schafft ihr es, die nächsten Telefonate souverän zu meistern.