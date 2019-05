Da will man einfach nur ein schönes Erinnerungsfoto haben oder ein hübsches Selfie knipsen, kriegt es aber nicht gebacken: Ständig sind die Augen zu, es herrscht Doppelkinn-Alarm oder der Hintergrund ist suboptimal. Wir haben Fotografin Noemi Ottilia Szabo gefragt, was es fürs perfekte Pic so braucht.

Was hilft, wenn man einfach immer die Augen zu hat? Auf drei zählen und kurz bevor ausgelöst wird, die Augen langsam öffnen. So wirkt der Blick nicht zu starr.

Gibts Moves, die man machen kann, damit das Bild nicht so gestellt aussieht? Machs wie die Influencer: Fahr dir durchs Haar, mach eine leichte Bewegung, einen kleinen Sprung oder eine Drehung.

Wo schaut man bei einem Handyfoto am besten hin? Bei einer richtigen Kamera empfehle ich, leicht über das Objektiv zu schauen, so wirken die Augen grösser. Ich denke, dass man das aufs Handy übertragen kann.

Was muss ich beim Licht beachten? Grundsätzlich ist weiches, diffuses Licht am schönsten. Sprich: Wenns bewölkt ist oder am Morgen. Am Abend und späteren Nachmittag ists besser als in der grellen Mittagssonne, wo gern harte, unvorteilhafte Schatten entstehen. Von Blitz bin ich persönlich kein Fan.