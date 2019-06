Als ich die Nachricht des The Hills Revivals gelesen habe, bin ich aus dem Grinsen gar nicht mehr raus gekommen. Die ursprüngliche Serie, die von 2006 bis 2010 auf MTV lief, wird jetzt neu als The Hills: New Beginnings anlaufen.

Nur zu gerne erinnere ich mich an die Zeit zurück, in der ich mit Freundinnen nach der Schule eine Folge nach der anderen geschaut habe. Wir fachsimpelten über Babydoll-Tops, Bandage-Kleider und die anderen Modetrends der 2000er. "Unwritten" von Natasha Bedingfield dudelt mir dabei sofort wieder im Kopf rum.

Die Girls der Serie feierten, shoppten und fuhren mit ihren Autos durch Los Angeles – für uns damals der absolute Traum. Wir fieberten mit durch jedes Drama, die unzähligen Streits des Serien-Couples Speidi (Spencer und Heidi) oder wenn die eine der anderen mal wieder den Freund ausspannte. Nach 6 Staffeln wars vorbei.

The Hills ist Keeping Up With The Kardashians in einem nicht unähnlich: Zuzuschauen, wie reiche Leute in LA nichts tun, ist seltsam befriedigend.