Share on Whatsapp

Share on Messenger

Share in Email

Share on Twitter

Share on Facebook

StockX prüft derweil die Modelle, dass sie echt und ungetragen sind und kümmert sich um den Versand . Nebenbei veröffentlicht die Site jedes Jahr eine Rangliste jener Sneakers-Sammlerstücke, die auf StockX aktuell am teuersten sind. Das ist die Top 10 :

Die amerikanische Verkaufs- und Shoppingsite StockX bringt Verkäuferinnen und Käuferinnen von Sneakers auf der ganzen Welt miteinander in Kontakt . Das System: Die Verkäufer setzten einen Preis fest. Auch die Käufer machen ein Gebot, irgendwann trifft man sich in der Mitte – oder auch nicht.

Nike Air aus "Zurück in die Zukunft"

Ursprünglich von Marty McFly 1989 in "Back to the Future 2" getragen, ist dieser Schuh heute der begehrteste Sneaker der Welt. Wie im Kultfilm ist das Paar mit LEDs und Selbstschnürungstechnologie ausgestattet.

Sein Preis: 31'823 Franken