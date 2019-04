Ausserdem mussten Frauen, die an Endometriose leiden, oft jahrelang warten, bis eine eindeutige Diagnose gestellt wurde. Der Test, der von der britischen Privatfirma MDNA Life Sciences in Zusammenarbeit mit Experten der Universität Oxford entwickelt wurde, würde die Wartezeit vor der medizinischen Behandlung drastisch verkürzen. Der Test soll 327 Franken kosten und ab Ende des Jahres verfügbar sein. MDNA Life Sciences hat bereits angekündigt, weitere Methoden zu entwickeln, die nach dem gleichen Prinzip Prostatakrebs, Eierstockkrebs und Bauchspeicheldrüsenkrebs erkennen sollen.

15 % aller Frauen leiden daran

Zwischen 10 und 15% der Frauen im gebärfähigen Alter leiden an Endometriose. Dabei wird Gebärmutterschleimhaut während des Zyklus nicht abgelöst, sondern dringt in die Bauchhöhle ein und wächst an Eierstöcken, den Eileitern oder dem Darm fest. In den letzten Jahren haben viele Stars wie Lena Dunham, aber auch Whoopi Goldberg, Dakota Johnson oder Emma Bunton die Krankheit bekannt gemacht.