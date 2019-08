Share on Whatsapp

In den vergangenen Monaten sind wieder einige spannende Vorträge der Ted-Talks-Reihe online gegangen – über Wut, über die Liebe oder über das Trauern.

Destruktive Beziehungen erkennen

Die Referentin: Katie Hood, CEO der One Love Foundation, die über gesunde und ungesunde Liebe aufklärt

Momente voller Freude empfinden

Darum gehts: um Dinge, die wir nur anschauen müssen und sofort Freude empfinden – und darum, warum die Welt trotzdem so trist aussieht

Trauer erleben

Darum gehts: um Schicksalsschläge, um Abschiednehmen und um die Zeit danach

Die Referentin: Buchautorin Nora McInerny, die den Podcast "Teribble, Thanks for Asking" hostet

Der beste Satz: "Trauer findet nie in einem Vakuum statt – sondern immer zusammen mit ganz verschiedenen Emotionen."