Als Twitter-Userin @kellybarnhill letzte Woche in das Auto des Fahrdienstes steigt, das sie vom Flughafen Houston nach Hause bringen soll, kommt ihr alles ganz normal vor: Das Auto ist sauber, ihr Fahrer wirkt sympathisch. "Mir war nicht klar, auf was ich mich da einlasse", schreibt die junge Frau auf Twitter. Doch nur wenige Minuten nach Beginn der Fahrt realisiert Kelly: Sie ist völlig ausgeliefert.

"Ich wollte ja nicht hysterisch wirken"

Aber der Reihe nach: Kurz nachdem Kelly einsteigt, beklagt sich der vermeintlich nette Chauffeur bei ihr über seine Taxi-App. "Er sagte, dass es ihm ständig eine umständlichere Route anzeigen würde, als die, die er kenne", so Kelly. Sie habe zuerst nicht begriffen, was er damit sagen wollte. Erst als er die App abschaltet, dämmert es ihr: Er fährt einen anderen Weg. Es sei ihr komisch vorgekommen, schreibt Kelly in ihrem Tweet vor drei Tagen. Doch sie hält die Klappe. "Ich wollte ja nicht hysterisch wirken."

Nach einem Stopp an der Tankstelle und einigen Plaudereien über seine Kinder, macht der Fahrer Kelly plötzlich ein Kompliment für ihre schönen Augen. Sie erwidert mit einem "Danke". Als der Fahrer sein Kompliment nach wenigen Minuten wiederholt, fängt sie an auf ihrem Handy rumzutippen und ignoriert ihn. Auch die folgenden zwei Mal, als er ihre Augen erwähnt, erwidert Kelly nichts.

Draussen wird es immer dunkler

Beim Blick auf das Handy fällt ihr schliesslich auf, dass sich die voraussichtliche Ankunftszeit mittlerweile über eine halbe Stunde nach hinten verschoben hat. Kelly erkundigt sich unruhig, ob sie in die richtige Richtung fahren würden. Der Fahrer bejaht, sagt, dass der Verkehr in Houston schrecklich sei.

Draussen ist es inzwischen dunkel geworden. Und langsam aber sicher wird Kelly klar, dass sie in die komplett falsche Richtung – nämlich raus aus Houston – fahren. Plötzlich, schreibt sie in ihrem Tweet, habe die App auf ihrem Handy nicht mehr funktioniert. Das Handynetz sei ausgefallen. Kellys beschreibt, wie panisch sie wurde: "Ich konnte keine Lichter, keine Gebäude, kein Garnichts mehr draussen sehen." Vergeblich versucht sie ihren Mann anzurufen.