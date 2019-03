Die langstielige Rose

Passend zum Valentinstag überraschte Lady Gaga ihre Follower mit einer neuen Tätowierung: Ob die Sängerin uns mit der langstieligen Rose und dem Songtitel "La vie en rose" wissen lassen will, dass die Trennung von ihrem Verlobten Christian Carino gar nicht so schlimm für sie war?

Ast mit Blättern

Keine Ahnung, was genau uns Halle Berry mit der Caption "Wer sagt, dass ich keine Meerjungfrau bin!" zum Oben-ohne-Post sagen will. Auch wissen wir nicht so recht, was wir über ihre neue Wirbelsäulen-Tätowierung denken sollen. Immerhin scheinen die filigranen Blätter ziemlich gelungen zu sein.