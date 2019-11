Share on Whatsapp

Für manchen Matcha-Latte- oder Golden-Milk-Fan sind Tassen der Inbegriff von Glück. Kein Wunder also, dass es auf Insta gerade nur so von Mug-Selfies wimmelt. Schöne Tassen können nämlich den langweiligsten Drink in ein optisches Highlight verwandeln – und damit selbst den schaurigsten Morgen retten. Deshalb haben wir euch auch ein paar schmucke Stücke ausgesucht. Gern geschehen!

Übrigens: Die cuten Tassen eignen sich nicht nur hervorragend als Getränkebehälter, sie geben auch eine super Figur als Mini-Blumentöpfe ab.