Ab Anfang 2020 werden in Deutschland Tampons, Binden und Menstruationstassen nicht länger mit einem Steuersatz von 19 Prozent , sondern nur noch mit 7 Prozent versteuert. Das hat der Bundestag am Donnerstagabend entschieden.

Auch in der Schweiz ein Thema

In Ländern wie Kenia, Kanada, Kolumbien, Australien und Indien wurde die Tamponsteuer mittlerweile komplett abgeschafft und in Frankreich, Grossbritannien und Spanien wurden die Steuern immerhin bereits gesenkt. Hierzulande ist der Steuersatz auf Hygieneartikel nicht ganz so hoch wie in Deutschland. Schweizerinnen bezahlen trotzdem aktuell 7,7 Prozent Mehrwertsteuer auf Tampons und Co., während Viagra und Kaviar mit nur 2,5 Prozent besteuert werden.

Darum ist die Besteuerung von Damenhygieneartikeln auch in der Schweizer Politik immer wieder ein Thema: Diesen Februar wurde ebenfalls eine Petition namens "Bloody Unfair" lanciert. Ziemlich treffend der Name, nicht? Die Petition wurde am Frauenstreik vom 14. Juni ans Parlament übergeben. Mal sehen, ob die Schweiz bald nachziehen wird.