"Pretty Big Deal" mit Ashley Graham

Die Fragenstellerin: Ashley Graham, das berühmteste Plus-Size-Model der Welt Die Gäste: von Amy Schumer über Lindsey Vonn bis Emrata und Kim Kardashian – wow! Das Format: "Pretty Big Deal" ist eigentlich ein Podcast. Auf Youtube macht der Talk aber noch mehr Spass. Darum so nice: Ashley ist witzig, locker (Kim Kardashian sitzt sie barfuss gegenüber!) und sie stellt gute Fragen. Ausserdem weiss sie ganz genau, wie sie ihre Gäste um den Finger wickelt – es ist spürbar, wie wohl sich alle fühlen.

"Red Table Talk" mit Jada Pinkett Smith

Die Fragenstellerin: Schauspielerin Jada Pinkett Smith – zusammen mit ihrer Tochter Willow und ihrer Mutter Adrienne Banfield-Norris Die Gäste: Jede Folge ist anders. Manchmal sind die drei Frauen allein, manchmal sind Psychologinnen oder Superstars wie Alicia Keys dabei. Das Format: "Red Table Talk" ist eine Web-Serie auf Facebook Darum so nice: weil es auch im echten Leben leider viel zu selten vorkommt, dass drei Frauengenerationen zusammen an einem Tisch sitzen und über die grossen Themen des Lebens sprechen: über persönliche Krisen, über die Liebe, über Sexismus oder Rassismus. "Red Table Talk" ist an manchen Stellen ziemlich american-cheesy, aber es lohnt sich, dem Ganzen eine Chance zu geben.

"If I Could Tell You Just One Thing" von Priyanka Chopra