Offensichtlich sind besagte Grenzen aber nicht so richtig klar gesetzt: Seit dem Erstellen ihres Accounts in der vergangenen Woche mussten die beiden nämlich feststellen, dass einige Brustwarzen Instagram mehr zu stören scheinen , als andere: "Zuerst wurden die Bilder mit den weissen Brüsten gelöscht. Die meisten schwarzen Boobs hingegen sind noch online. Als ob der Massstab von Instagram ausschliesslich eine weisse Oberweite wäre", wundert sich Noortje im Interview mit "Vice".

Dass insgesamt sehr viele ihrer Bilder gegen die Anti-Nippel-Regeln von Instagram verstossen, lässt sich gut an den vielen Nummerierungs-Lücken in ihren Bild-Captions erkennen. Sie hätten deshalb versucht, das Zensur-System genauer unter die Lupe zu nehmen, so Noortje weiter: "Instagram hat Roboter, die Fotos scannen und feststellen, ob eine weibliche Brust vorhanden ist oder nicht. Laut Facebook (dem Unternehmen, zu dem Instagram gehört) würden derzeit 96% der Nacktbilder von diesen gefunden und gelöscht werden." Die beiden updaten ihre Followerinnen in ihrer Insta-Story, sobald ein Post der Zensur zum Opfer gefallen ist.

Erst gelöscht, dann wieder online gestellt

Mittlerweile mussten die beiden übrigens ein weiteres Konto mit dem Namen @taboobofficial einrichten. Ihr erster Account, mit dem sie innerhalb von zwei Tagen 22'000 Abonnenten gewinnen konnten, wurde nämlich zuerst von Instagram gesperrt und dann gelöscht. Mittlerweile ist er aber wieder aktiv. "Unsere Gesellschaft wird zunehmends amerikanischer. Die Insta-Regeln sind fast schon puritanisch. Unser Ziel ist es, Instagram so lange herauszufordern, bis das Netzwerk den Grad ihrer Zensur nochmal überdenkt", erklärt Jasper. Mal sehen, wie gut das klappt.