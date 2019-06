Share on Whatsapp

Share on Messenger

Share in Email

Share on Twitter

Share on Facebook

Pura Clothing

Ein Beitrag geteilt von P U R A (@puraclothing) am Mär 23, 2019 um 8:29 PDT

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Label-Gründerin Sara Zbinden hatte keine Lust mehr auf schlecht verarbeitete und billig hergestellte Bikinis und beschloss deshalb, nachhaltige Bademode mit Qualität zu entwerfen. Für Pura Clothing lässt sie Stücke aus 100% recycelten Stoffen entstehen, die unter anderem aus Pet-Flaschen, Fischernetzen und Plastiksäcken gemacht sind.

Ihre Designs werden allesamt in der Schweiz und in Italien von Hand gefertigt. Bei jeder Bestellung spendet das Label ausserdem einen Franken an eine Non-Profit-Organisation.