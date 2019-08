Am liebsten würden wir gerade 24/7 in unserem Badkleid chillen – also machen wirs doch einfach! Eng anliegende Bademode aller Art lässt sich ideal kombinieren, ohne dabei beim Shoppen in der Stadt oder beim Dinner mit Freunden fehl am Platz zu wirken. Drei Styling-Optionen, die wir bis zum letzten Sommertag von unseren Insta-Flammen kopieren: