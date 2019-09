Wir alle kennen das Sprichwort “Du bist, was du isst.” Dass man jedoch auch das ist, was man auf sein Gesicht schmiert, sind sich viele nicht bewusst. Die Haut ist ein durchlässiges Membran und absorbiert alles, was auf sie gelangt.

Wir achten darauf, was wir in unseren Mund stecken, mixen Spirulina in Smoothies, bestreuen unser Müsli mit Chiasamen und würzen mit Kurkuma. Warum diese Nährstoff-Bomben nicht auch in unsere Beauty-Routine integrieren?

Und so sind diese Superfoods mittlerweile auch in den Tiegelchen angekommen. Denn antioxidante Lebensmittel wie Kale und Co. sind auch in der Hautpflege sehr wertvoll. Antioxidantien tragen dazu bei, Entzündungen und Schäden durch freie Radikale zu reduzieren und halten so die Haut gesund und jung.