Share on Whatsapp

Share on Messenger

Share in Email

Share on Twitter

Share on Facebook

Auf einer Skala von 1 bis 10: Wie sehr erinnert euch der Charakter eures aktuellen Partners an den eures Ex-Partners? Wenn Forschende der Universität in Toronto diese Frage für euch beantworten müssten, würde die Antwort mit Sicherheit "10" lauten. Basierend auf Daten aus Deutschland haben die kanadischen Wissenschafterinnen und Wissenschaftler nämlich herausgefunden, dass wir uns ziemlich oft in den gleichen Typ Mensch verlieben.

Für die Studie wertete das Team um die Soziologin Susan Fiske die Daten von 332 Teilnehmenden aus, die zwischen 2008 und 2017 zwei verschiedene Partner hatten. Die Studienteilnehmenden mussten dafür Fragebogen ausfüllen – ihre Ex- sowie die aktuellen Partner ebenfalls. Die Aufgabe war, die eigene Persönlichkeit bestimmten Merkmalen zuzuordnen: Sie mussten angeben, wie pflichtbewusst sie sind, ob sie neurotische Züge haben, für wie introvertiert sie sich halten und ob sie offen für Neues sind.

Gleich und gleich gesellt sich gern

Die Ergebnisse hielten für die Forschenden zwei Erkenntnisse parat: Zum einen schätzten sich die Teilnehmenden sehr häufig sehr ähnlich ein wie ihre aktuellen Partner. Zum anderen fiel die Selbsteinschätzung der Partner und die ihrer Vorgänger in knapp 70 Prozent der Fälle beinahe identisch aus. Heisst also: Wir suchen uns Partner aus, die nicht nur uns selbst, sondern auch unseren Ex-Partnern ähnlich sind. Bisschen boring, aber naja.