Vergangene Woche hat die 28-jährige Kelsey Bressler etwas erlebt, was vielen Frauen schon mal passiert ist: Sie hat ungefragt ein Dick Pic gesendet bekommen. Und sie fands total respektlos, wie sie im Interview mit "Jetzt.de" erzählt: "Es fühlt sich so an, als würde sich jemand auf der Strasse vor dir ausziehen." Kein Absender sollte einen dazu zwingen können, seinen Penis zu sehen, findet die Amerikanerin.

Also machte sie sich gemeinsam mit ihrem Freund ans Werk und begann zu codieren. Das Ziel: Eine Software, die Dick Pics direkt nach dem Eingang in den Posteingang löschen soll. Sie funktioniert momentan nur auf Twitter, könnte aber bei ganz verschiedenen Messengerdiensten integriert werden: von Tinder, über Instagram bis Whatsapp. Falls die grossen Sozialen Medien kein Interesse haben, könne sich Kelsey auch einen eigenständigen Dienst vorstellen, den Nutzerinnen runterladen könnten.