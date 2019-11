Diese Situation kennt sicher jede Frau: Man kauft sich ein Paar Strümpfe und bereits beim Anziehen bildet sich eine Laufmasche. So nervig. Reparieren? Leider nicht möglich. Es bleibt also nichts anderes übrig, als ein paar neue zu kaufen und die Kaputten wegzuschmeissen. Was die wenigsten wissen: Strümpfe belasten die Umwelt enorm. Sie bestehen nämlich aus Nylon, was wiederum zu 85 Prozent aus Erdöl hergestellt wird.

Zum Glück gibts auch für die Strumpfhose nachhaltige Alternativen, die nicht weniger fashionable sind: Swedish Stockings etwa, hat kürzlich eine coole Kollaboration mit Ganni herausgebraucht. Swedish Stockings setzt auf Zero Waste und fertigt die Strümpfe lediglich aus recycelten Materialien her. Die Produktion wird mit Solar- und Windenergie angetrieben. Ausserdem werden 50 Prozent des für die Produktion gebrauchtes Wassers für die weitere Produktion wiederverwendet werden. Im Swedish Stockings Recycle Club können gebrauchte Strumpfhosen – egal welcher Marke – an den Brand geschickt werden. Im Gegenzug gibt 10 Prozent Rabatt für den nächsten Einkauf. Nicht schlecht, oder?

Zugegeben: Dafür, dass es sich nur um Strumpfhosen handelt, sind die Preise ziemlich gesalzen. Die fairen Teile haben allerdings eine deutlich längere Lebensdauer und beim Tragen stellt sich garantiert kein schlechtes Gewissen ein. Die Investition lohnt sich also.