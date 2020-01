Share on Whatsapp

"Schalt lieber einen Gang runter, sonst bekommst du noch graue Haare!" Hat euch das auch schon mal jemand gesagt? Dass an dem platten Spruch wirklich was dran ist, wurde nun erstmals in einer Studie bewiesen. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Harvard University haben bewiesen, dass starker Stress die Haare ergrauen lässt.

Das Team um Ya-Chie Hsu, Professorin am Department für Stammzell- und regenerative Biologie, fand bei Versuchen an Mäusen heraus, dass die Ausschüttung von Noradrenalin bei Stress spezielle Stammzellen des Haarfollikels dauerhaft ausschalten kann. Fehlen sie, gibt es dort dann auch keine Zellen mehr, die den Farbstoff Melanin produzieren. Daraufhin ergrauen die Haare – denn alles, was dann nachwächst, ist farblos.

Schaden ist für immer

"Mir war schon vor Beginn unserer Untersuchungen bewusst, dass Stress schlecht für den Körper ist. Aber der Effekt, den wir gefunden haben, war stärker, als ich erwartet hatte", sagt Ya-Chieh Hsu im Fachmagazin "Nature". Schon nachdem man die Mäuse wenige Tage unter Stress gesetzt hat, seien alle pigmentbildenden Stammzellen verschwunden. "Sind sie einmal weg, können Pigmente nicht erneuert werden. Der Schaden ist permanent."