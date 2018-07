Du nimmst dich selbst nicht so ernst, machst Fotos, wenn mal wieder der Inhalt eines Coffee-to-go-Bechers über dein Outfit geleert ist oder wenn du seit zwei Stunden auf dem Beifahrersitz des parkenden Autos sitzt, weil dein Sohn mal wieder unbedingt Fahrer spielen will. Zur Fashionshow von Odeeh nimmst du nicht deine stylische Blogger-Freundin, sondern deine Schwiegermutter mit.



Du bist eine Natural Beauty: Sommersprossen und erdbeerblonde Locken – das ist dein Look, mehr braucht es nicht. Du schminkst dich so gut wie nie. Ich mag auch deine Stimme – sie ist tief und kratzig und bricht wunderbar mit deiner sonst so eleganten Erscheinung. Du sagst, was du denkst – das passt zu deiner Heimat. Wie sagt man so schön: You can get the girl out of Berlin but you can’t get Berlin out of the girl. Dabei hast du schon in Paris, New York und L.A. gelebt.