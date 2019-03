Annina Menzi und Isabel Käshammer vermitteln mit Future.preneurship Studierenden zwischen 20 und 30 Jahren Praktika in der Start-up- und Innovationsbranche. Die angebotenen Praktika finden vor allem in Zürich oder Umgebung statt. Während des Praktikums wird einmal pro Woche ein Training in der Unternehmens-Community Impact Hub und in weiteren Locations in Zürich besucht.

Wenn du dich dafür interessierst, kannst du dich bis zum 22. April hier bewerben oder den Info-Event am 26. März an der ZHAW in Winterthur, beziehungsweise am 27. März an der Uni Zürich, besuchen.