Was in den eigenen vier Wänden und noch viel mehr im Bett passiert, erzählen die wenigsten Menschen gern. Doch einige Celebs sind offenbar so überzeugt von ihren Sextoys, dass sie ihre Begeisterung nicht für sich behalten wollen.

Eva Longoria

In einem Interview mit dem Magazin "Self" meinte Eva Longoria, dass sie Sex erst richtig geniessen könne, seitdem sie masturbiert. Und am liebsten tut sie das mit einem Sextoy: "Ich habe meinen ersten Vibrator vor drei Jahren gekauft. Jetzt schenke ich all meinen Freundinnen den Rabbit Vibrator. Das beste Geschenk, das ich jemandem machen kann, ist ein Orgasmus."

Alicia Silverstone

In einem Post auf opensky.com schreibt die Schauspielerin Alicia Silverstone: "Okay, Frauen, manchmal ist es doch ganz schön, ein bisschen etwas on top zu haben. Ob solo oder mit deinem Partner." Der Leaf Vibrator gefalle ihr besonders gut, weil er so natürlich und feminin aussehe.

Kate Moss

Kate Moss mag es luxuriös und entschied sich für ein goldiges Sextoy von Jimmy Jane. Eure Vulva bekommt für ca. Fr. 425.- das ultimative Supermodel-Treatment. Zudem ist Vibrator auch noch wasserfest und geräuschlos.

Beyoncé

Megastars wie Beyoncé und Gwyneth Paltrow sind Fan des Deluxe-Vibrators namens Inez. Er hat fünf Vibrationsstärken und besteht aus 24 Karat Gold. Für läppische Fr. 14’000 ist das Ding eures.

