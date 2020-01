An den gestrigen SAG Awards in Los Angeles begeisterte Charlize Theron einerseits mit ihrem Outfit: Die Schauspielerin trug einen Haute Couture Two-Piece-Look von Givenchy, bestehend aus einem Glitzer-Top und einem schwarzen Highwaist-Jupe mit Schlitz – sehr feminin und modern. Für noch mehr Aufregung aber sorgte Charlizes Hairstyle. Die 44-Jährige trug nicht nur ganz selbstbewusst einen dunkelgrauen Haaransatz, sie setzte ihn sogar noch mit einer funkelnden Tiffany-Kette in Szene.

Charlize Theron hat 2019 haartechnisch schon so ziemlich alles ausprobiert: Von blond bis schwarz und von lang bis kurz. In Interviews auf ihre Haarfarbe angesprochen, gibt sie aber immer wieder zu, dass sie ohne Haarefärben ziemlich grau wäre. Zu ihrem Look an den SAG Awards meinte sie in einem Interview auf dem roten Teppich: "Ich hatte keine Zeit mehr, mir meinen Ansatz zu färben." Deswegen improvisierte sie kurzerhand, schmückte ihren Ansatz mit der Kette und liess den Look so wirken, als wäre er von Anfang an so geplant gewesen.