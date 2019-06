Ein Vorstellungsgespräch, eine Präsentation, ein Date: Es gibt so einiges, das uns buchstäblich ins Schwitzen bringt. Arbeitspsychologin Norina Peier verrät, was man – mal abgesehen von Deo – gegen Angstschweiss tun kann.

Wenn uns heiss ist, so wie in den letzten Tagen sommerbedingt, klar, dann schwitzen wir. Und auch klar, dass wir ein anstrengendes Workout nicht ohne Transpiration überstehen. Irgendwie muss der Körper ja runterkühlen. Was aber bitte soll es nützen, wenn ich vor einem Vorstellungsgespräch plötzlich Hitzewallungen habe oder mir bei einer Präsentation Schweissperlen auf der Stirn stehen? Und was kann ich dagegen tun?

Dass wir vor lauter Aufregung schwitzen, hat damit zu tun, dass bei Stress die gleichen Funktionen im Körper aktiviert werden wie bei körperlicher Anstrengung, lautet die medizinische Erklärung. Schwitzen in Stresssituationen hat aber an sich keine besondere Funktion. Also auch keine nützliche. Na danke.

Dennoch sind wir dem Phänomen nicht völlig hilflos ausgeliefert. Und es gibt einiges, was wir tun können, damit uns Stresssituationen erst gar nicht ins Schwitzen bringen. Arbeitspsychologin Norina Peier verrät uns, was: