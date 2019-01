Share on Whatsapp

Ob an romantisch-verspielten Blusen, funky Kleidern oder cleanen Bodys: Die Square-Neck-Ausschnitte haben unser Herz erobert.

Ob die historische Erfolgsserien "Outlander" oder "The Handmaid’s Tale" diesen Trend ausgelöst haben, können wir nicht genau sagen. Fakt ist: Viereckige Ausschnitte gehören nicht mehr nur ins 18. Jahrhundert. Denn nachdem Labels wie Jacquemus oder Stella McCartney schon letzten Winter an den Fashion Weeks viereckige Ausschnitte in ihren AW18-Kollektionen präsentiert haben, sind schnell auch die Fashion-Influencer auf Insta auf den Geschmack gekommen. Und auch wir waren schockverliebt.