Neulich in einer Bar mit Kollege L.: "Shit, schon mein drittes Bier - muss morgen früh wohl wieder Sport machen gehen", sagt er und nimmt nochmal einen grossen Schluck. Ich schaue ihn verwundert an, schiele dann auf seine nicht vorhandene Kugel. Die Body Issues sind neu, denke ich. "Also wegen dem kleinen Ansatz jetzt?", frage ich. Er lacht: "Neei! Natürlich um den Restalkohol Auszuschwitzen." Pause. "Ausschwitzen?!", wiederhole ich gaaanz laaaangsam und deutlich, um sicherzugehen, dass ich ihn auch richtig verstanden habe. Die Fragezeichen in meinem Kopf werden immer grösser.

L. erklärt mir, dass er am Morgen nach einer wilden Partynacht immer auf direktem Weg ins Gym oder den Wald marschiere, um zu trainieren. Er habe das Gefühl, dass Alkohol und Kater so viel schneller verpuffen. Muss wohl irgendwas mit dem Stoffwechsel zu tun haben, meint er.

Bringt das wirklich was?

Eine nicht repräsentative Umfrage in meinem Freundeskreis und im Netz zeigt: Auch andere sind von L.s Katerinterventionen überzeugt. Aber bringt das Trainieren mit Restalkohol wirklich etwas? Kann man sich dem Alkohol durchs Schwitzen entledigen?