Hairstylistinnen und Hairstylisten müssen sich derzeit zu helfen wissen – ihre Salons sind geschlossen. Und so bieten momentan diverse Schweizer Coiffeure telefonische Beratungenen an. So etwa die Hairstylisten vom Salon Ghel. Ebenso können Produkte und Haarfarben jederzeit nachhause bestellt werden. Von DIY-Bleaching raten Profis wie Ivo Aeschlimann, Chef bei Ghel, allerdings ab. Sich selbst die Haare – also nur die Spitzen! – zu schneiden, sei allerdings möglich.

Damits nicht wie bei Britney rauskommt...