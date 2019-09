Das Zetteli-Spiel

Avalon

Wer das Spiel “Werwölfle” mag, der hat auch an Avalon Spass. Das ist ein verstecktes Rollenspiel, bei dem die Spieler entweder die treuen Diener von King Arthur oder seinem Feind sind. Die Spielregeln sind jedoch so komplex, dass das Erläutern des Games oft den halben Abend in Anspruch nimmt. Das macht es aber umso lustiger, denn es geht gerade darum, zu bluffen und andere anzuschuldigen. Man muss also gar nicht mal so genau wissen, was man tut. Auch nach drei Stunden hört man immer noch jemanden fragen: “Was muss Merlin schon wieder genau machen?” Janine Heini, Beauty-Praktikantin