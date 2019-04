Sonnenschutz zu tragen ist nicht nur in der einen Woche Sommerferien ein absolutes Must, denn 80% der UV-Strahlen werden in der Stadt aufgenommen, wenn die Haut am wenigsten geschützt ist.

Und trotzdem – im Alltag verzichten viele von uns drauf, weil sich die Texturen der Sonnenpflege oft nicht gut mit Make-up vertragen: Zu klebrig, zu weiss, zu fettig, oder das Make-up krümelt. In getönten Sonnencrèmes oder BB-Creams mit Lichtschutzfaktor finden wir die Lösung. Die sind bei hitzigen Temperaturen nicht nur angenehm leicht und schützen uns zuverlässig vor der Sonne, sie zaubern uns auch noch einen strahlenden Teint ins Gesicht.