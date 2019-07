Der Body Balm

Nur in den Sommerferien greife ich auf einen Body Balm von Aesop zurück. Er riecht ausserordentlich fein (ich bilde mir ein, der Geraniumduft hält auch die Mücken fern), ist super minimal in der Verpackung und ergiebig genug, dass ich drei Wochen damit leben kann. Danach wird die Packung zusammengerollt und landet im Altmetall. Ulrike Hug, Bild-Redaktorin

Die Haarmaske

Der Gesichtsspray

Ohne Gesichtsspray geht für mich nichts. Insbesondere an heissen Tagen, aber auch im Flugzeug. Der neuste Zugang in meinem Face-Mist-Sortiment hat definitiv Suchtpotenzial: Tau von Namari Skin erfrischt nicht nur meine Haut und gibt meinem Teint Glow, sondern wirkt mit einer Mischung aus Jasmin, Ylang-Ylang und Irish Moss wie eine stimmungsaufhellende Aromatherapie. Selbst meine Friday-Kolleginnen sind ganz verzückt, sobald ich damit in der Redaktion herumsprühe. Irène Schäppi, Beauty-Chefin

Der Haarschutzspray

Das Sonnenschutz-Öl

Momentan lege ich mich in jeder freien Minute in die Sonne und benütze dabei am liebsten den Öl-Spray Sun Sensitive von Avène. Riecht fein und schützt mit Sonnenschutzfaktor SPF 30 erstaunlich gut für ein Öl. Der Spray ist auch super bei empfindlicher Haut, da er hypoallergen ist. Ein weiteres Plus: Es gibt keine lästigen weissen Sonnencreme-Streifen. Philippe Grüebler, Video- und Bildredaktor