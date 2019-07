Wahrscheinlich hat es mit dem Alter zu tun, denn nach meinem 30. Geburtstag realisierte ich, wie viel Energie Social Media von mir braucht und wie wenig zurückkommt. Während ich früher nicht ohne sein konnte und wollte, fand ich die permanente Zurschaustellung mit der Zeit anstrengend und ehrlich gesagt auch ziemlich sinnlos.

Instagram veränderte ausserdem die Beziehung zu meinen Freunden, denn – Story sei dank – wusste ich permanent, wo meine Freunde mit wem unterwegs sind. Ich fühlte mich ihnen verbunden und nah. Doch in der Realität traf ich sie mit weniger Neugier, denn ich hatte das Gefühl, alle News aus ihrem Leben bereits von ihrer Story zu kennen. Also entschied ich mich: Weg mit Social Media!

Angst, den Anschluss zu verlieren

Im Februar löschte ich Instagram und Facebook auf meinem Natel – die ersten Tage waren verdammt hart. Ich schaute ständig auf mein Smartphone, das keine Insta-Updates und keine Facebook-Events mehr anzeigte. Ich hatte plötzlich Angst, den Anschluss an mein Umfeld zu verlieren, wenn ich nicht mehr ständig up-to-date bin.

Doch das Gegenteil war der Fall: Seitdem nehme ich mir mehr Zeit für gute Freundschaften und für tiefe Gespräche. Ich geniesse den Moment offline – ganz ohne den Stress, noch ein perfektes Insta-Bild schiessen zu müssen. Seit ich die App nicht mehr habe, ist mir so richtig aufgefallen, wie viel Lebenszeit wir für Storys und Pics vergeuden.

Ich liebe es, keinen Schimmer zu haben, was auf den Plattformen läuft. Während mein Boyfriend an einem regnerischen Sonntag neben mir sitzt und mit Instagram beschäftigt ist, vertiefe ich mich lieber in ein gutes Buch. Obwohl ich meine Accounts manchmal zur Recherche auf der Redaktion ganz retro am Computer benutze, habe ich privat nur Whatsapp die Treue gehalten. Und dabei solls auch bleiben.