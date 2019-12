Share on Whatsapp

Ihr kommt erst nach zwei Gläsli Rosé so richtig in Fahrt? Wenn ihrs euch selber macht, muss immer gleich der Vibrator her? Dann solltet ihr vielleicht mal Sober Sex auschecken.

Ob bei der Selbstbefriedigung oder beim Sex mit dem Partner oder der Partnerin: Es geht dabei darum, Körper und Geist in Verbindung zu bringen und so auf lange Sicht besseren Sex zu haben – unter anderem durch Verzicht.

Die Londoner Sexualtherapeutin Remziye Kunelaki hat in einem Fachbeitrag in "Drugs and Alcohol Today" kürzlich die erste Definition von Sober Sex aufgestellt. Folgende drei Punkte stehen dabei im Zentrum: