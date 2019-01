Meghan wäre nicht Meghan, wenn sie nicht mal wieder eine Regel bricht – diesmal ihre eigene. Am gestrigen Galadinner von Cirque du Soleil trug die 37-Jährige ein nachtblaues Paillettenkleid von Roland Mouret – und einen beerenfarbenen, glänzenden Lippenstift. Das Spezielle an diesem Look? Meghan trug seit ihrer Zeit als Schauspielerin nie mehr dunklen Lippenstift in der Öffentlichkeit.

Obwohl die royalen Beauty-Regeln Lippenstift in dunkler Farbe nicht verbieten (die Queen herself trägt des öfteren pinken Lippenstift, den Clarins 1952 sogar extra für sie kreierte), sind Bold Lips nicht Meghans Ding. Dies hat Make-up-Artist Daniel Martin, ein langjähriger Freund von Meghan und verantwortlich für ihr natürliches Hochzeits-Make-up, in einem Interview mit "People" verraten: "Meghan fühlt sich mit dunklem Lippenstift einfach nicht wohl", so Daniel. "Sie redet gern und will sich dabei um nichts Sorgen machen müssen." Verständlich, denn wer will schon Bilder von sich mit Lippenstift an den Zähnen, zerfleddertem Lippenrand oder fleckiger Farbe sehen?