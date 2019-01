In der letzten Redaktionssitzung haben wir einander unsere Bildschirmzeit verraten – da waren Zahlen dabei, die für Schocks (und nervöses Lachen) sorgten. Wie viele Stunden wir am Handy hängen und für welche Apps die meiste Zeit draufgeht, verraten wir euch hier.

Alisa Fäh, Textpraktikantin

Marie Hettich, Redaktorin

Stephanie Vinzens, Redaktorin

Meine erste Reaktion: Schock. Dann hab ich aber überlegt: Ich verbringe unter der Woche immerhin täglich ca. drei Stunden in den ÖV. In dieser Zeit lese ich News oder stöbere im Internet nach Dingen, die mich interessieren. Am Abend schaue ich dann zur Entspannung oft Youtube-Videos anstatt zu netflixen. Sogar wenn ich Gitarre spiele nutze ich mein Handy – sei es wegen Tutorials oder Noten aus dem Internet. Für mich ist es also überwiegend gut investierte Zeit. Um weniger von der digitalen Welt abhängig zu sein, nehme ich mir dennoch vor, künftig seltener zum Handy und öfter zu meinen Büchern zu greifen.