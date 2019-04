Ein Mann, der weint, ist ein Weichei? – Mit diesen Stereotypen will Maud Fernhout aufräumen. Die 22-Jährige hat für ihren Fotoblog "The Alternative Viewfinder" Männer fotografiert, die weinen. Echte Männer. "Ich wollte die Welt daran erinnern, dass auch wenn sie es nicht zeigen, Männer sehr wohl genauso fühlen und Gefühle zeigen können wie jeder andere", schreibt Maud auf ihrem Blog. Mit den Fotos will sie dem Bild des weinenden Mannes Normalität einhauchen.

Die Tränen auf dem Blog sind real. Männer für das Projekt "What 'Real' Men Cry Like" zu finden, sei kein Problem gewesen, sagt die Niederländerin gegenüber dem Magazin "ze.tt". Sie zum Weinen zu bringen aber schon. Jeder von ihnen fand auf eigene Weise zu seinen Tränen, manche mit Musik, mit Filmen, im Stillen. Zu den Fotos stellt Maud die Gedanken ihrer Models: "Ich fand mich stark, weil ich nicht weinte; nun fühle ich mich schwach, weil ich nicht weinen kann", steht etwa unter dem Bild des 19-jährigen Aditya. Pieter, 18, meint: "Es ist seltsam, dass wir unsere Tränen oft unterdrücken – es ist so ein faszinierendes menschliches Phänomen."

Und als solches will Maud Fernhout das Gefühl auch verstanden wissen: als ein Teil der menschlichen Beschaffenheit. "Vom Moment der Geburt an (bei der natürlich geweint wird), scheint die Gesellschaft den Jungs einzutrichtern, ihre Tränen zurückzuhalten, ihre Emotionen zu ignorieren und zu unterdrücken, stark zu sein und nicht um Hilfe zu bitten", schreibt Maud in ihrem Blog. Mit ihrem Projekt wolle sie nicht suggerieren, dass Männer (mehr) weinen müssen oder dass sie ungesund seien, wenn sie es nicht tun. Die Entscheidung liege bei jedem selber. "Wir sind 7 Milliarden einzigartige Menschen auf der Welt. Wir sollen uns voneinander unterscheiden."