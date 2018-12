Share on Whatsapp

Noch nicht genug von Weihnachten? Mit diesen prächtigen Eispalästen, Glitzergrotten und fliegenden Santas bleibt ihr auch nach den Feiertagen in Weihnachtsstimmung.

Die Mauern des Landesmusems Zürich und des Museums der Kulturen Basel verwandeln sich in eine festliche 3D-Weihnachtswelt: Auf euch wartet eine geballte Ladung Xmas, projiziert aus Lichtern und Klängen. Perfekt, um gemütliche Abende spektakulär ausklingen zu lassen.

Illuminarium in Zürich und Basel

Eispaläste am Schwarzsee FR

In einem Wald nahe dem Schwarzsee stehen in der Weihnachtsszeit prächtige Paläste und Skulpturen aus Eis und Schnee – unbedingt hingehen und sich wie in einer Märchenwelt fühlen.

bis 10. März; schwarzsee.ch