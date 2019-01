Share on Whatsapp

Wenns um Finanzen, Versicherungen und Co. geht, steigt ihr aus? Keine Sorge, uns gehts genauso. In unserer Serie "FinanzFabio" beantwortet Finanzplaner Fabio Marchesin deshalb jeden Monat eure dringendsten Fragen. Diesmal: Wie erstellt man ein Budget?

Jetzt gilt es, die Neujahrsvorsätze auch wirklich umzusetzen. Wer hat sich vorgenommen, seine Finanzen in den Griff zu kriegen? Zu sparen und den fetten Sommerurlaub zu planen, ohne sich dabei mal wieder in den Ruin zu treiben? Dann wirds jetzt Zeit, sich folgende Fragen zu stellen: Wie hoch ist eigentlich mein Budget? Was habe ich tatsächlich im Monat zur Verfügung? Fabio klärt euch auf und stellt euch zudem hier seinen Finanzplan zur Verfügung. Das wird ein gutes Jahr, Leute.

Wenn ihr weitere Fragen rund ums Thema Finanzen habt, schreibt uns doch eine Mail an community@friday-magazine.ch oder verfasst hier ein Kommentar. Beim nächsten Mal gibts eine Antwort.

Unser Host Fabio Marchesin, 30, aus Lenzburg, ist Finanzplaner from 9 to 5 und beantwortet abends alle Fragen zum Thema Geld auf seinem Blog FinanzFabio.