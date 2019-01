Heute Mittag fand in Paris die letzte Haute Couture Show für Spring/Summer statt. Bei High Fashion Brands wie Chanel, Dior, Valentino und Co. gab es märchenhafte Kreationen mit Tüll, Federn und markanten Schultern, alle aus den hochwertigsten Stoffen.

Besonders die Show von Viktor & Rolf machte uns ziemlich baff. Das Design-Duo zeigte eine Kollektion aus wunderschönen, voluminösen Couture-Kleidern der ungewohnten Art. Jedes Kleid war mit einem Spruch oder Zitat versehen – viele störten eindrucksvoll das Bild der eleganten Couture-Welt: "Go fuck yourself", hiess es auf den Kreationen, "Sorry I'm late I didn't want to come" oder "I am my own Muse" – ein Zitat von Frieda Kahlo.