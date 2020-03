Share on Whatsapp

Share on Messenger

Share in Email

Share on Twitter

Share on Facebook

Die Sportliche

Ein Beitrag geteilt von HidrateSpark (@hidratespark) am Mär 2, 2020 um 10:20 PST

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Wie heisst sie? Hidrate Spark 3.0

Was kann sie? Diese Flasche kennt deinen Flüssigkeitsbedarf und kann mit dem Smartphone, der Smartwatch oder deinem Fitnessarmband gekoppelt werden. Sie merkt sich, wie viel du tagsüber trinkst und erinnert dich durch Leuchten, dass es Zeit wird, aufzutanken. Hast du deinen Fitnesstracker beim Sport an, passt die Flasche deinen Bedarf laufend an.

Wie viel kostet sie? Fr. 69.95 bei Apple.com