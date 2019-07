Share on Whatsapp

Nach dem Slip-Dress kommt jetzt der Slip-Skirt. An den anschmiegsamen Satinröcken kommt gerade niemand vorbei.

So wie es jedes Jahr einen Sommer-Musikhit gibt, produziert die Sommer-Mode jede Saison ein neues Hit-Kleidungsstück. 2017 waren es Slipdresses mit T-Shirts darunter. Letztes Jahr weit geschnittene Maxi-Kleider, die das dänische Hype-Label Ganni als erste verbreitete.

Und dieses Jahr scheint der Slip-Skirt aus Satin die Spitze der Fashion-Charts zu erklimmen. Der Jupe schmiegt sich jeder Figur an, denn er ist im sogenannten Bias-Cut geschnitten. Das Gewebe des Satin-Stoffs wird dabei diagonal zur Webrichtung zugeschnitten. So fällt der Jupe schön über die Hüfte und geht am Saum wieder leicht auseinander. Die französische Modedesignerin Madeleine Vionnet, eine Zeitgenossin von Coco Chanel, hatte diese Schnitttechnik für ihre schlichten Abendkleider etabliert.