Riris Muse hat am Mittwoch auf Instagram verkündet, dass sie sich einer Chemotherapie unterziehen muss. Doch Mitleid will das 23-jährige Model nicht.

Wie sie es schafft, diesen Schicksalsschlag mit Humor zu nehmen? Gute Frage. Und doch scheint Model Slick Woods es irgendwie hinzukriegen, trotz ihrer Krebsdiagnose nicht den Boden unter den Füssen zu verlieren – zumindest deutet das Bild auf Insta, mit dem sie ihren Fans gestern von ihrer Krankheit erzählt, darauf hin.

Slick, die ihren Durchbruch nach einem Kampagnen-Shoot für Fenty-Beauty feierte, zieht auf dem Insta-Post eine Grimasse und geht in die Knie. Um die US-Amerikanerin herum stehen ihr Partner Micky Munday und Freunde. "Wie ich mich wegen der Chemotherapie fühle. Shout-out an alle, die das schon durchgemacht haben", schreibt sie in der Caption. Der Hashtag #atleastimalreadybald (auf Deutsch: Wenigstens hab ich schon eine Glatze) unterstreicht ihre offensichtlich leicht makabere Ader.