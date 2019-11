Insta ist voll von den edlen Pyjamas von The Sleeper. Alles, was es über das Label zu wissen gibt.

Die Pyjamas von The Sleeper sind super chic und ultra comfy. Dieser Mix ist Konzept, denn das Label verkauft Pyjamas, die man auch im Alltag tragen kann - was der Grund sein mag, weshalb sie zurzeit total angesagt sind. Stars wie Emily Ratajkowski, Elle Fanning, Chloë Grace Moretz oder Emma Watson sind schon in die Teile geschlüpft. Die Modelle sind erhältlich in wunderschönem Pastellrosa, Hellblau, aber auch in klassischem Schwarz oder Weiss mit gerüschten Ärmeln.